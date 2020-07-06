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Модель Деми Роуз засветила огромные обнаженные ягодицы (Фото)

Модель Деми Роуз засветила огромные обнаженные ягодицы (Фото)
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила пользователей сети откровенным фото.

Деми Роуз не изменяет своему стилю во время фотосессий. На каждой опубликованной фотографии она предстает в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы.

Деми Роуз продолжает держать в тонусе своих подписчиков в Instagram.

Каждый ее снимок получает признание многочисленной публики, пользователи сети оставляют свои восторженные комментарии и ставят лайки. 

 
 
 
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Tell me that it’s mine

Публикация от Demi (@demirose)

Ирина Федишин взбудоражила фанов соблазнительными снимками

На очередной фотографии Деми предстала в соблазнительных бикини красного цвета. Такой наряд красиво подчеркнул ее пышную грудь и продемонстрировал огромные обнаженные ягодицы. Волосы знаменитость уложила в очень легкие локоны, которые развевал ветер, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Деми Роуз позировала на фоне водоема, уцепившись одной рукой за парус. Она отвела взгляд от камеры и томно смотрит вниз. Такой образ получился не только чрезвычайно сексуальным, но и соединил в себе женственность и нежность британской модели.

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Все по теме:

Ягодицы, Пышные формы, Деми Роуз, Британская модель.

Автор:

Телеграф
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