Модель Деми Роуз засветила огромные обнаженные ягодицы (Фото)

Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила пользователей сети откровенным фото.

Деми Роуз не изменяет своему стилю во время фотосессий. На каждой опубликованной фотографии она предстает в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы.

Деми Роуз продолжает держать в тонусе своих подписчиков в Instagram.

Каждый ее снимок получает признание многочисленной публики, пользователи сети оставляют свои восторженные комментарии и ставят лайки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tell me that it’s mine Публикация от Demi (@demirose) 3 Июл 2020 в 2:22 PDT

На очередной фотографии Деми предстала в соблазнительных бикини красного цвета. Такой наряд красиво подчеркнул ее пышную грудь и продемонстрировал огромные обнаженные ягодицы. Волосы знаменитость уложила в очень легкие локоны, которые развевал ветер, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Деми Роуз позировала на фоне водоема, уцепившись одной рукой за парус. Она отвела взгляд от камеры и томно смотрит вниз. Такой образ получился не только чрезвычайно сексуальным, но и соединил в себе женственность и нежность британской модели.