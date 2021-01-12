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Бен Аффлек создаст фильм для Disney: что известно о будущем проекте

Бен Аффлек создаст фильм для Disney: что известно о будущем проекте
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Американский актер Бен Аффлек снова попробует себя в роли режиссера. Знаменитость снимет киноадаптацию серии книг Шеннон Мессенджер “Хранители затерянных городов”.

Пока неизвестно, появится ли в экранизации Бен Аффлек лично, или он останется лишь по одну сторону камеры. Также известно, что актер станет сосценаристом проекта.Об этом сообщает Deadline

Сюжет книги рассказывает историю 12-летней Софи - девочки-телепата. Сверхъестественные способности становятся открытием для нее. Софи узнает, что она нечеловеческое создание, а существо из параллельного мира. 

Стоит отметить, что книги "Хранители затерянных городов"  достаточно популярны. Общий тираж составляет более 2,5 миллионов экземпляров. Книга, изданная в 2020 году,  даже получила звание "Лучшей книги молодого читателя" от Barnes&Noble. 

Ранее, "Телеграф" сообщал, что свой 48 день рождения Бен Аффлек провел в компании со своей возлюбленной - актрисой Аной де Армас.

 

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Все по теме:

Кино, Дисней, Бен Аффлек, Экранизация.

Автор:

Телеграф
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