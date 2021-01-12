Бен Аффлек создаст фильм для Disney: что известно о будущем проекте

Американский актер Бен Аффлек снова попробует себя в роли режиссера. Знаменитость снимет киноадаптацию серии книг Шеннон Мессенджер “Хранители затерянных городов”.

Пока неизвестно, появится ли в экранизации Бен Аффлек лично, или он останется лишь по одну сторону камеры. Также известно, что актер станет сосценаристом проекта.Об этом сообщает Deadline.

Сюжет книги рассказывает историю 12-летней Софи - девочки-телепата. Сверхъестественные способности становятся открытием для нее. Софи узнает, что она нечеловеческое создание, а существо из параллельного мира.

Стоит отметить, что книги "Хранители затерянных городов" достаточно популярны. Общий тираж составляет более 2,5 миллионов экземпляров. Книга, изданная в 2020 году, даже получила звание "Лучшей книги молодого читателя" от Barnes&Noble.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что свой 48 день рождения Бен Аффлек провел в компании со своей возлюбленной - актрисой Аной де Армас.