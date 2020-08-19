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Бен Аффлек отметил 48-летие: Ана де Армас выложила редкое фото с любимым
Ана де Армас выложила редкое фото с любимым

Бен Аффлек отметил 48-летие: Ана де Армас выложила редкое фото с любимым

Бен Аффлек отметил 48-летие: Ана де Армас выложила редкое фото с любимым
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram
32-летняя актриса Ана де Армас подарила Бену Аффлеку на день рождения мотоцикл и поделилась редким совместным селфи.

В эти выходные день рождения отметил голливудский актер Бен Аффлек. Его девушка, также актриса Ана де Армас, подарила своему бойфренду мотоцикл марки BMW, который был произведен специально для него компанией WYLD Garage Co.

В дополнение к трогательному подарку девушка подарила Аффлеку два одинаковых зеленых шлема - для себя и для него.

Фото своего подарка поклонникам Ана не показала, но на своей официальной странице в Инстаграм девушка поделилась черно-белым снимком с Беном. Публикацию девушка лаконично подписала, добавив два красных сердца.

 
 
 
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Напомним, что отношения Бена и Аны стали прочнее на съемочной площадке фильма "Глубокая вода", выход которого намечен на осень.

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Аффлек уже успел познакомить возлюбленную со своими тремя детьми от предыдущего брака с американской актрисой Дженнифер Гарнер.

Как сообщалось ранее, 30 апреля свой день рождения отпраздновала Ана де Армас. Актриса поделилась чувственными кадрами, на которых позировала рядом с избранником в откровенной полупрозрачной футболке.

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BMW, Бен Аффлек, Ана де Армас.

Автор:

Телеграф
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