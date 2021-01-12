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Глава Marvel Кевин Файги рассказал, на когда запланированы съемки новой части фильма "Дэдпул"

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, на когда запланированы съемки новой части фильма "Дэдпул"
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Фильмы о болтливом супергерое Дэдпуле, в которого мастерские перевоплотился голливудский актер Райан Рейнольдс, покорили зрителей по всему миру. Киноманы с нетерпением ждут новую часть франшизы. И вот, наконец-то ситуация проясняется. Глава Marvel Кевин Файги решил приоткрыть занавес и раскрыл несколько деталей о третьей части “Дэдпула”.

Во-первых, премьеру “Дэдпула 3” не стоит ждать ранее 2023 года. Все потому, что съемки фильма даже не начинались. Да и в 2021 году и не начнутся, потому что сценарий еще не написан. Это и есть - во-вторых. Сестры Лиззи Молине-Ложлен и Венди Молине сейчас активно работают над сценарием совместно с Райаном Рейнольдсом. Стоит отметить, что он не только играет главную роль, а и выступает продюсером.

Также, на перенос съемок на 2022 год повлияло то, что Рейнольдс уже подписал контракты на другие съемки.

Сюжет Кевин Файги не рассекречивал, лишь рассказал, что фильм получит “взрослый” рейтинг R.

“Это совсем другой тип персонажа для киновселенной Marvel” – добавил Кевин.

Сам Райан Рейнольдс также уже успел прокомментировать предстоящие съемки. На своей странице в Инстаграме он опубликовал новый пост, в котором пошутил, что в новой части Дэдпул будет искать того, кто убил маму Бэмби.

 
 
 
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Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Ранее, “Телеграф” сообщал, что сервис Hulu принял решение закрыть сериал "Хелстром", снятого по мотивам комиксов Marvel.  

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Все по теме:

Кино, Фильм, Marvel, Райан Рейнольдс, Дэдпул, Кевин Файги.

Автор:

Телеграф
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