Премьера с женским характером: где смотреть украинский сериал "С кем поведешься"

15 февраля на телеканале "1+1" состоялась премьера нового украинского драмеди "С кем поведешься", главные роли в котором сыграли звезды украинского телевидения.

Сериал расскажет историю двух абсолютно разных женщин - Марины и Галины. Марина - интеллигентная и чуткая барышня. Свою жизнь она посвятила успешному мужу-банкиру, который в один момент решает развестись с ней. Брошенная Марина начинает жизнь с нуля. Галина - яркая, эмоциональная, жаждущая любви мама взросло дочери. Галя во всю наслаждается жизнью, но и у нее достаточно проблем, которые не дают жить так, как хотелось бы.

Авария, в которой по вине Марины травмируется Галина, кардинально меняет жизнь обеих женщин. Галя переезжает к Марине, и история начинается...

Главные роли исполняют актриса "Женского Квартала" Ольга Жуковцова - Марина, и звезда "Великих Вуйків" телеведущая Лилия Ребрик - Галина.

Также в сериале зритель увидит много других известных актеров - Наталку Денисенко и Андрея Фединчика, Инну Приходько, Дарью Соколюк, Александра Давыдова.

Всего в сериале будет 16 серий. Первые две вышли 15 февраля на телеканале 1+1, 3 и 4 серии смотрите 16 февраля в 20:45 на том же телеканале.

Все серии будут доступны на 1+1 video с 1 марта 2021 года.

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