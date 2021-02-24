Как познакомились Кларк Кент и Лоис: первую встречу героев показали в проморолике сериала "Супермен и Лоис" (видео)

В преддверии релиза нового сериала “Супермен и Лоис” канал The CW опубликовал проморолик, в котором показали первую встречу главных героев.

Небольшая сцена в середине видео показывает, как в свой первый рабочий день Кларк Кент в редакции впервые встречает Лоис. Парень был поражен, увидев девушку, и даже потерял дар речи. Но, стоит отметить, что сериал не будет сосредоточен отношениях Супермена и Лоис Лейн.

Сериал покажет жизнь Кларка и Лоис после переезда в Смолвиль. Пара хочет спокойно воспитывать подрастающих сыновей, оставив супергеройскую жизнь позади. Но прошлое все равно дает о себе знать.

Главные роли в сериале играют: Тайлер Хеклин, Битси Таллок, Джордан Эльзасс и Александр Гарфин.

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