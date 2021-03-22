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Детектив Эйс Вентура возвращается: авторы комедии начали работу над третьим фильмом франшизы

Детектив Эйс Вентура возвращается: авторы комедии начали работу над третьим фильмом франшизы
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Поклонникам Джима Керри посвящается - в разработке компании Amazon находится третья часть комедии об эксцентричном детективе, который разыскивает животных, Эйсе Вентуре. 

Об этом сообщает издание Mirror.

Над созданием новой части комедийного фильма работает студия Morgan Creek, которая и занималась разработкой первых двух частей. Также в студии отметили, что к работе над продолжением фильма привлекли команду, которая работала над фильмом "Соник в кино".

Детали сюжета и другие подробности о новом проекте пока не раскрываются. Также неизвестно вернется ли к главной роли Джим Керри. Известно, что актер сотрудничает с авторами.

Напомним, что первый фильм о детективе Эйсе Вентуре вышел еще в 1994 году. Тогда вместе с Джимом Керри снялись Кортни Кокс и Шон Янг. По сюжету, Эйс Вентура разыскивал талисман футбольной команды - дельфина Снежка. 

Вторая часть франшизы вышла через год, в 1995 году и заставила детектива отправится на поиски белой летучей мыши, которая является священным животным африканского племени Вачати. Стоит отметить, что главный герой боится летучих мышей, но за дело взялся.

Также, стоит отметить, что история детектива по розыску животных продолжилась благодаря фанатам, которые длительное время требовали от создателей фильма третью часть франшизы. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Джим Керри насмешил сеть своими размышлениями об 2020 годе. Во время одного из своих выступлений актер поднял тему этого сложного для всей планеты года, и "идеально" его описал.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

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Кино, Фильм, Amazon, Джим Керри, Эйс Вентура.
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