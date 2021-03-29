Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил необычный рекорд Гиннеса

Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил новый, необычный, рекорд Гиннеса. Картина побила рекорд по самому длинному названию для фильма, номинированного на Оскар.

Об этом сообщает Guinness World Records.

Лавры первенства до 2021 года в этой номинации принадлежали фильму "Замечательные люди в своих летучих машинах" или "Как я летел из Лондона в Париж за 25 часов 11 минут", что вышел в Великобритании в 1965 году.

Отметим, что полное название картины "Борат 2" – "Борат последующий кинофильм: Дар в виде порнографической обезьяны вице-президенту Майклу Пенсу во имя в последнее время приниженного народа Казахстана".

Вторая часть является продолжением первого фильма "Борат: изучение культуры Америки на благо славной нации Казахстана", в которой рассказывается о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, которого создал и сыграл Саша Барон Коэн.

Фильм "Борат 2": смотреть трейлер

Ранее, "Телеграф" писал, что "Борат 2" стал одним из самых просматриваемых фильмов на стримингах в США.