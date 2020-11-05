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Уступает только "Гамильтону": "Борат 2" стал самым просматриваемым фильмом на стримингах в США

Уступает только "Гамильтону": "Борат 2" стал самым просматриваемым фильмом на стримингах в США
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Как сообщает издание Variety со ссылкой на данные компании ScreenEngine/ASI, мюзикл "Гамильтон", и комедии "Борат 2" и "Мой шпион" стали самыми просматриваемыми фильмами в США, вышедшие онлайн.

Компания проанализировала поведение 1200 зрителей в возрасте от 13 до 64 лет - какие фильмы они посмотрели в первые семь дней после их выхода.

Первое место в опубликованном рейтинге занял "Гамильтон", вышедший на стриминговом сервисе Disney+.

На втором оказался "Борат 2", а на третьем - "Мой шпион". Обе картины вышли на Amazon Prime.

Также в пятерку лидеров вошли фильмы "Эвакуация" и "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной".

Среди стриминговых сервисов первенство принадлежит площадке Netflix: в топ-30 фильмов вошло 11 картин, вышедших на сервисе.

Как ранее сообщал "Телеграф", 5 октября в украинский прокат вышел фильм о послевоенном Донбассе режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". Какие еще картины вышли в этот четверг - узнайте здесь.

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Все по теме:

Amazon, Саша Барон Коэн, Трейлеры, Гамильтон, Борат, Борат 2, Мой шпион.

Автор:

Телеграф
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