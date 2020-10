Борат призывает голосовать за "лучшего премьера в истории": первый тизер сиквела (Видео)

Как понятно из тизера, сюжет фильма будет сосредоточен на предстоящих ноябрьских выборах в США.

"Чернокожие парни любят его так сильно, что становятся перед ним на колени", - утверждает в ролике Борат.

Он также говорит, что действующий глава Белого дома является "защитником женщин и героем войны".

Также главный герой заявил, что главный конкурент Трампа - Джо Байден "напуган так сильно, что вынужден носить маску". Также в ролике говорится, что лишь благодаря Трампу "350 миллионов американцев до сих пор живы".

Ролик появился на странице "Республика Казахстан" в Твиттере.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU

— Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 30, 2020