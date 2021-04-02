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"Эмма", "500 дней лета", "Семья напрокат": Марина Боржемская поделилась подборкой интересных фильмов

"Эмма", "500 дней лета", "Семья напрокат": Марина Боржемская поделилась подборкой интересных фильмов
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм делится не только советами по питанию и похудению. Также на ее страничке можно увидеть посты на "нейтральную" тематику, например "какой фильм посмотреть".

"Снова собрала для вас подборку фильмов под любое настроение" - написала Марина. 

Фитнес-тренер опубликовала фильмы на разную тематику и под разное настроение: 

Для романтического настроения:

  • Гуманитарные науки (2012)
  • Сабрина (1954, 1995)
  • Эмма (2020)

Для меланхоличного:

  • 500 дней лета (2009)
  • Разрисованная вуаль (2006)
  • Место под соснами (2012)

Вспомнить детство и юность:

  • Клуб "Завтрак" (1985)
  • Плакса (1990)
  • Из 13 в 30 (2004)

Комедийный привкус:

  • Бывшая с того света (2021)
  • Девичник в Вегасе (2011)
  • Настоящие боссы (2020)

Семейные истории:

  • День "Да" (2020)
  • Всегда говори "Да" (2008)
  • Семья напрокат (1997)
 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут худеющим обрести мотивацию в стремлении создать тело своей мечты.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 132

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Фильмы, Кино, Марина Боржемская.
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