"Эмма", "500 дней лета", "Семья напрокат": Марина Боржемская поделилась подборкой интересных фильмов

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм делится не только советами по питанию и похудению. Также на ее страничке можно увидеть посты на "нейтральную" тематику, например "какой фильм посмотреть".

"Снова собрала для вас подборку фильмов под любое настроение" - написала Марина.

Фитнес-тренер опубликовала фильмы на разную тематику и под разное настроение:

Для романтического настроения:

Гуманитарные науки (2012)

Сабрина (1954, 1995)

Эмма (2020)

Для меланхоличного:

500 дней лета (2009)

Разрисованная вуаль (2006)

Место под соснами (2012)

Вспомнить детство и юность:

Клуб "Завтрак" (1985)

Плакса (1990)

Из 13 в 30 (2004)

Комедийный привкус:

Бывшая с того света (2021)

Девичник в Вегасе (2011)

Настоящие боссы (2020)

Семейные истории:

День "Да" (2020)

Всегда говори "Да" (2008)

Семья напрокат (1997)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут худеющим обрести мотивацию в стремлении создать тело своей мечты.