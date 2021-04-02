"Эмма", "500 дней лета", "Семья напрокат": Марина Боржемская поделилась подборкой интересных фильмов

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм делится не только советами по питанию и похудению. Также на ее страничке можно увидеть посты на "нейтральную" тематику, например "какой фильм посмотреть".
"Снова собрала для вас подборку фильмов под любое настроение" - написала Марина.
Фитнес-тренер опубликовала фильмы на разную тематику и под разное настроение:
Для романтического настроения:
Для меланхоличного:
Вспомнить детство и юность:
Комедийный привкус:
Семейные истории:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут худеющим обрести мотивацию в стремлении создать тело своей мечты.