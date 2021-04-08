"Вы классные, но 2 сезон шляпа": продолжение "Папика" разочаровало украинцев

29 марта на телеканале 1+1 стартовал второй сезон комедийного сериала "Папик", главные роли в котором исполнили Дарья Петрожицкая и Народный артист Украины Стас Боклан.

Во втором сезоне Дед - Александр Меркулов вышел из тюрьмы. Жизнь Лизы также поменялась за это время - после телешоу она стала участницей поп-группы и готовится отправиться в первое турне. Второй сезон как раз и посвящен тому, как Папик и Лиза выстраивают свою новую жизнь.

Несмотря на множество позитивных комментариев и отзывов, есть и негативные. Не все зрители оценили старания продюсеров и режиссеров, которые и трудились над созданием нового сезона. На странице в Инстаграм Дарьи Петрожицкой, исполнительницы главной героини Лизы, под постами со съемок можно прочитать множество отрицательных отзывов именно о сериале, но множество положительных об игре Дарьи и Стаса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

"Первый сезон был интереснее", "Затянули сюжет", "Второй сезон ни какой", "Новый сезон так себе", "Печально" - пишут в сети вперемешку с восторженными комментариями об Стасе и Даше.

Ранее, "Телеграф" писал, что еще актриса Дарья Петрожицкая в программе "Экзамен" с Машей Ефросининой поделилась некоторыми подробностями своей жизни, в частности призналась, что потеряла ребенка на третьем месяце беременности.