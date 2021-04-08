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Популярный сериал "Жуки" получил продолжение: где смотреть первые 5 серий онлайн

Популярный сериал "Жуки" получил продолжение: где смотреть первые 5 серий онлайн
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 апреля на российском телеканале "ТНТ" вышел второй сезон юмористического сериала "Жуки", который с нетерпением ждали зрители. Герои ситкома предстанут перед телезрителями совсем с других сторон, однако приключения парней таки продолжаются. 

Первый сезон вышел в сентябре 2019 года, и сразу же влюбил в себя зрителя. Сериал рассказывает историю трех парней-програмистов: Дениса, Артёма и Никиты, которые решили отмазаться от службы в армии. Благодаря своему таланту ребята создали приложение и даже нашли спонсора, поэтому армия в их планы уж точно не входила. Призывная комиссия все же решила пойти им навстречу и предложила альтернативный вариант, на что Денис, Артем и Никита согласились.

Парней отправили в деревню Жуки в Саратовской области для прохождения альтернативной службы на гражданке. И вот, Денис – помощник ветеринара, Никита – учитель информатики, Артём – почтальон. 

Второй сезон продолжает рассказывать о приключениях парней в Жуках. Дениса, Артема и Никиту ждут изменения в личной жизни. Но забавные, смешные и нелепые ситуации авторы сериала обещают оставить.

Первые четыре серии уже модно посмотреть на сайте сериала на "ТНТ" или же на сайтах пиратских онлайн-кинотеатров, а 5 серия выйдет 8 апреля в 20:00. 6 серия выйдет уже в понедельник, 12 апреля. 

Ранее, "Телеграф" писал, что новый сезон украинского сериала "Папик" о Лизе и деде впечатлил не всех зрителей. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 132

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Кино, Сериал, Жуки.
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