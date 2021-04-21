Что новенького посмотреть: Марина Боржемская поделилась подборкой фильмов и сериалов

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграме делится не только советами по похудению, но и рассказывает, как можно провести свой досуг.

К примеру один из своих постов она посвятила фильмам и сериалам.

"Сохраняйте подборку фильмов и сериалов, которые я недавно посмотрела и советую" - пишет Боржемская.

Топ-фильмов от Марины Боржемской:

Ваша честь. Возможно, вы уже наслышаны об этой психологической драме с Брайаном Кренстоном. А если нет, вам обязательно нужно посмотреть. На протяжении 10 серий у вас будет внутри буря эмоций. В центре повествования — уважаемый судья из Нового Орлеана Майкл Десиато, столкнувшийся с "ужасающей дилеммой" после того, как его сын Адам скрылся с места ДТП после аварии со смертельным исходом.

Гламурные боссы. Очень легкая американская комедия с Сальмой Хайек. Фильм о том, как дружба двух лучших подруг проходит проверку, когда основанная ими косметическая компания получает предложение о покупке.

В ночь. Захватывающий оригинальный триллер. Солнце, восходящее на востоке, неожиданно начало убивать все, что встаёт у него на пути. Об этом узнают жители запада. Пассажиры ночного рейса поднимаются в воздух, чтобы лететь с огромной скоростью, дабы избежать встречи со смертоносным солнцем.

Раскопки. Очень красивый британский драматический фильм 2021 года режиссёра Саймона Стоуна, основанный на одноимённом романе Джона Престона 2007 года. Картина, действие которой разворачивается в 1939 году, рассказывает об обнаружении и раскопках курганного некрополя Саттон-Ху.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась фильмами на разную тематику, которые подойдут под разное настроение: