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Что новенького посмотреть: Марина Боржемская поделилась подборкой фильмов и сериалов

Что новенького посмотреть: Марина Боржемская поделилась подборкой фильмов и сериалов
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграме делится не только советами по похудению, но и рассказывает, как можно провести свой досуг. 

К примеру один из своих постов она посвятила фильмам и сериалам. 

"Сохраняйте подборку фильмов и сериалов, которые я недавно посмотрела и советую" - пишет Боржемская.

Топ-фильмов от Марины Боржемской:

  • Ваша честь. Возможно, вы уже наслышаны об этой психологической драме с Брайаном Кренстоном. А если нет, вам обязательно нужно посмотреть. На протяжении 10 серий у вас будет внутри буря эмоций. В центре повествования — уважаемый судья из Нового Орлеана Майкл Десиато, столкнувшийся с "ужасающей дилеммой" после того, как его сын Адам скрылся с места ДТП после аварии со смертельным исходом.

  • Гламурные боссы. Очень легкая американская комедия с Сальмой Хайек. Фильм о том, как дружба двух лучших подруг проходит проверку, когда основанная ими косметическая компания получает предложение о покупке.

  • В ночь. Захватывающий оригинальный триллер. Солнце, восходящее на востоке, неожиданно начало убивать все, что встаёт у него на пути. Об этом узнают жители запада. Пассажиры ночного рейса поднимаются в воздух, чтобы лететь с огромной скоростью, дабы избежать встречи со смертоносным солнцем.

  • Раскопки. Очень красивый британский драматический фильм 2021 года режиссёра Саймона Стоуна, основанный на одноимённом романе Джона Престона 2007 года. Картина, действие которой разворачивается в 1939 году, рассказывает об обнаружении и раскопках курганного некрополя Саттон-Ху.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась фильмами на разную тематику, которые подойдут под разное настроение: 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Кино, Фильм, Сериал, Марина Боржемская.
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