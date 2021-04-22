Сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение: что известно о сюжете и актерском составе сиквела

Популярный американский ситком "Как я встретил вашу маму" получит продолжение в виде сиквела под названием "Как я встретила твоего отца".

Стриминговая компания Hulu уже подписала контракт на создание 10 пилотных серий сериала. Производители хотят показать любимый многими сериал глазами другого героя - а именно женского персонажа. Поэтому вместо Теда Мосби главным героем будет Софи.

Новый сериал будут курировать Исаак Аптакер и Элизабет Бергер. Также к созданию проекта присоединяться и создатели оригинального сериала Картер Бэйс и Крейг Томас.

Сериал расскажет об истории Софи, которая начнет каждую серию из того, что будет садиться напротив сына и вспоминать, какие события ее привели к знакомству с его отцом.

Подробностей об актерском составе пока нет, известна лишь актриса, которая сыграет главную роль - американская актриса Хилари Дафф. Также вероятно всего, что исполнители ролей сериала "Как я встретил вашу маму" таки не вернутся к своим героям.

"Я с нетерпением жду возможности сыграть Софи, как большая поклонница сериала "Как я встретил вашу маму" - рассказала на свое странице в Инстаграм Хилари Дафф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Ранее, "Телеграф" писал, что режиссер Марюс Вайсберг снимет в США ремейк известного фильма "Ирония судьбы". Главные роли сыграют - Эмма Робертс и Томан Манн.