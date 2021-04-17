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Не Netflix, но почти: американцы решили снять свою версию "Иронии судьбы"

Не Netflix, но почти: американцы решили снять свою версию "Иронии судьбы"
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

Российский режиссер Марюс Вайсберг ("Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий") планирует снять современную англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

В интервью "КП" Вайсберг, который в 1996 году окончил Школу кинематографии и телевидения в Университете Южной Калифорнии, рассказал, что Андрея Мягкова (Женю Лукашина) сыграет 29-летний американский актер Томас Манн ("Проект X: Дорвались", "Охотники на ведьм", "Конг: Остров черепа"), а Барбару Брыльску (Надю Шевелеву) заменит племянница голливудской актрисы Джулии Робертс - Эмма ("Американская история ужасов", "Мы - Миллеры", "Нерв").

Американского Лукашина будут звать Гриффин, а Надю - Марго.

К актерскому составу также может присоединиться 36-летний актер Гаррет Хедлунд ("Троя", "Трон: Наследие", "На дороге"), или актер с азиатскими корнями 30-летний Чарльз Мелтон ("Ривердэйл", "Плохие парни навсегда") - они претендуют на роль Ипполита.

Гаррет Хедлунд и Чарльз Мелтон - претенденты на роль Юрия Яковлева, сыгравшего Ипполита

На роль героини актрисы Лии Ахеджаковой, которая сыграла подругу Нади, и вовсе подыскивается афроамериканка.

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По словам Вайсберга, снимать он будет небольшие городки вокруг Бостона, а улица, где будут происходить события, будет называться Maple Drive.

Съемки фильма запланированы на 1 июля 2021 года. Закончить их режиссер планирует к августу, а вот выход самой картины Вайсберг хочет приурочить к Новому году.

Напомним, что 18 февраля 2021 года не стало исполнителя главной роли в фильме "Ирония судьбы" Андрея Мягкова - актеру было 82 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

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Фильмы, Ирония судьбы, Ирония судьбы или С легким паром, Марюс Вайсберг, Эмма Робертс, Томас Манн.
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