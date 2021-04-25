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"Мьюзик" с Кейт Хадсон и адвокат Трампа Руди Джулиани: кто стал обладателем антипремии "Золотая малина-2021"

"Мьюзик" с Кейт Хадсон и адвокат Трампа Руди Джулиани: кто стал обладателем антипремии "Золотая малина-2021"
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Фото: razzies

В субботу, 24 апреля, в Лос-Анджелесе прошла 41-я церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина" за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2020 год.

Как сообщает ВВС, премия за самый худший фильм досталась "Абсолютному доказательству" режиссера Майка Линделла. В нем утверждается, что на президентских выборах в США в прошлом году якобы были подлоги.

Премия за самую плохую режиссуру досталась австралийской певице Sia, которая в 2020 году представила дебютный фильм "Мьюзик" с актрисами Мэдди Зиглер и Кейт Хадсон, которая, кстати, была названа самой худшей актрисой.

По сюжету героиня Хадсон становится опекуном для своей сводной сестры с аутизмом. Отмечается, что кинокритики называли картину неинклюзивной и непродуманной.

Худшим актером второго плана стал скандальный адвокат Дональда Трампа - Руди Джулиани, который не по своей воле сыграл в продолжении "Бората 2" Саши Барона Коэна.

Ремейк "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим стал лауреатом в номинации "самый плохой ремейк, плагиат или сиквел".

А вот 2020 год был назван самым худшим календарным голом всех времен.

Полный список победителей антипремии "Золотая малина-2021":

  • Худший фильм - "Абсолютное доказательство"
  • Худший актер - Майк Линделл, "Абсолютное доказательство"
  • Худшая актриса - Кейт Хадсон, "Мьюзик"
  • Худшая актриса второго плана - Мэдди Зиглер, "Мьюзик"
  • Худший актер второго плана - Руди Джулиани, "Борат 2"
  • Худший актерский дуэт - Руди Джулиани и застежка-молния на его брюках "Борат 2"
  • Худший режиссер - Сия, "Мьюзик"
  • Худший римейк, плагиат, или сиквел - "Дулиттл"
  • Худший сценарий - "365 дней"

  • Особый приз - 2020 год - как худший календарный год всех времен

Напомним, что в 25 по 26 апреля состоится 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар". "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию, так что не пропустите!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 344

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Золотая малина, Кейт Хадсон, Сия, Руди Джулиани, Мьюзик.
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