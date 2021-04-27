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"Аристарх, договорись с таможней": самые яркие цитаты Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни"

"Аристарх, договорись с таможней": самые яркие цитаты Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни"
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф

27 апреля ушел из жизни известный грузинский актер Кахи Кавсадзе. Народного артиста Грузинской ССР не стало из-за осложнений от коронавируса. 

За свою кинокарьеру Кавсадзе снялся в более чем в 80-ти фильмах, но наибольшую популярность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме 1969 года "Белое солнце пустыни" режиссера Владимира Мотыля.

Несмотря на то, что Кахи сыграл отрицательного героя, его персонаж навсегда запал в душу зрителю, а его реплики и вовсе разобрали на цитаты и они стали крылатими. Как говорил о своем персонаже Кавсадзе: "Сам актер по этому поводу отмечал: "Я старался играть не бандита, а человека, защищающего все, что ему дорого". 

"Телеграф" решил вспомнить самые яркие из них. 

  • "Иди, иди. Хорошая жена, хороший дом: что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?"

  • "Старый стал, ленивый, а помнишь, какой я был?!.."

  • "Аристарх, договорись с таможней".

  • "Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется. В нужное время".

  • "Дорога легче, когда встретится добрый попутчик."

  • "Мой отец перед смертью сказал: "Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня". Я долго ждал, а потом бог сказал: "Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный"

  • "Махмуд, зажигай!"

  • "Я остаюсь в гостях, но если в полдень меня не будет, вернётесь рассчитаться за гостеприимство"

  • "― Джамиля, разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз? Почему ты не умерла?"

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 278

Все по теме:

Фильм, Актер, Цитаты, Белое солнце пустыни, Кахи Кавсадзе.
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