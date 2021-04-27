"Аристарх, договорись с таможней": самые яркие цитаты Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни"

27 апреля ушел из жизни известный грузинский актер Кахи Кавсадзе. Народного артиста Грузинской ССР не стало из-за осложнений от коронавируса.
За свою кинокарьеру Кавсадзе снялся в более чем в 80-ти фильмах, но наибольшую популярность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме 1969 года "Белое солнце пустыни" режиссера Владимира Мотыля.
Несмотря на то, что Кахи сыграл отрицательного героя, его персонаж навсегда запал в душу зрителю, а его реплики и вовсе разобрали на цитаты и они стали крылатими. Как говорил о своем персонаже Кавсадзе: "Сам актер по этому поводу отмечал: "Я старался играть не бандита, а человека, защищающего все, что ему дорого".
"Телеграф" решил вспомнить самые яркие из них.
"Иди, иди. Хорошая жена, хороший дом: что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?"
"Старый стал, ленивый, а помнишь, какой я был?!.."
"Аристарх, договорись с таможней".
"Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется. В нужное время".
"Дорога легче, когда встретится добрый попутчик."
"Мой отец перед смертью сказал: "Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня". Я долго ждал, а потом бог сказал: "Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный"
"Махмуд, зажигай!"
"Я остаюсь в гостях, но если в полдень меня не будет, вернётесь рассчитаться за гостеприимство"
"― Джамиля, разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз? Почему ты не умерла?"