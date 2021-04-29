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Более 3,8 миллиона зрителей за 2 дня: фильм "Мортал Комбат" установил рекорд по просмотрам на HBO Maх

Более 3,8 миллиона зрителей за 2 дня: фильм "Мортал Комбат" установил рекорд по просмотрам на HBO Maх
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter

23 апреля в кинотеатрах США и на платформе HBO Max состоялась премьера долгожданная премьера фэнтезийного боевика "Мортал Комбат". Картина сразу же установила рекорд по просмотрам, побив рекорд картины "Годзилла против Конга".

За первый уик-энд ленту посмотрели более 3,8 миллиона зрителей, в то время, как "Годзилла против Конга" - 3,6 миллиона. По данным Samba TV, пик зрительской аудитории пришелся на пятницу. В день премьеры фильм посмотрели 1,7 миллиона поклонников.

Отметим, что на экраны украинских кинотеатров "Мортал комбат"выходит 29 апреля.

Фэнтезийный боевик "Мортал Комбат" создан на основе всемирно известной франшизы видеоигр "Mortal Kombat", расскажет историю про бойца MMA Коула Янга, который обладает загадочной отметкой в виде дракона.

Напомним, что изначально дата выхода фильма была назначена на 5 марта 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 15 января 2021 года. Но и на это переносы не закончились. Следующей датой стало 8 апреля, а после уже и 23 апреля. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

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Рекорд, Кино, Фильм, Mortal Kombat, HBO Maх.
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