Видео с интригой: HBO обнародовал уникальный отрывок из фильма "Те, кто желают мне смерти"

6 мая в Украине состоялась премьера нового триллера с Анджелиной Джоли "Те, кто желают мне смерти". И если вы еще думаете о том, идти в кино или нет, то канал HBO Max решил вам в этом помочь.

На странице HBO Max в Инстаграме появился эксклюзивный ролик - отрывок из фильма, из которого можно понять, где добро, а где зло в этой ленте. В нем главная героиня, которую играет Анджелина Джоли, прячет мальчика от вооруженных людей, которые убили его отца.

"Вы чувствуете это напряжение?" - подписали видео HBO.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HBO Max (@hbomax)

Ранее, "Телеграф" писал, что HBO сообщил о старте производства приквела "Игры престолов", который расскажет о правлении Таргариенов.