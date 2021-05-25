Линдси Лохан возвращается в кино после 8-летнего перерыва

Звезда "Плохих девушек", американская актриса Линдси Лохан решила вернуться на большие экраны. Спустя 8 лет после ее крайней заметной роли в фильме "Каньоны", Линдси получила главную роль в новом рождественском ромкоме для Netflix.

Название и дата выхода фильма пока неизвестны, однако съемки запланированы на ноябрь 2021 года.

Линдси Лохан сыграет взбалмошную и развращенную наследницу семейного гостиничного бизнеса. По сюжету, во время отдыха на горнолыжном курорте ее героиня падает с крутого склона и теряет память. Девушка попадает в дом владельца домика в горах и его дочери.

Кто сыграет вместе с актрисой неизвестно, ведь Netflix пока не объявил о кастинге других актеров.

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2020 году Линдси Лохан выпустила новую песню Back To Me.