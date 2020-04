"Песня о том, как заново открыть и принять себя": Линдси Лохан выпустила трек (Видео)

Американская актриса и певица Линдси Лохан решила вернуться к музыке после 12-летнего перерыва и презентовала новую композицию Back To Me. "Эта песня о том, как заново открыть и принять себя, отгородиться от шума, двигаться вперед и позволить прошлому уйти. Жить в настоящем!", - написала артистка в своем Instagram. Напомним, первый сольный альбом Speak Линдси Лохан выпустила в 2004 году, во время съемок "Сумасшедших гонок". Второй – A Little More Personal (Raw), вышел в 2005 году. Ее последним официальным релизом был сингл 2008 года Bossy.