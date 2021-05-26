"Спасибо, но нет": Netflix взялся снимать Анну Каренину

Стриминговый сервис Netflix снимет современный пересказ классического романа Льва Толстого "Анна Каренина". Это будет первый российский оригинальный драматический сериал от Netflix.

Сериал будет называться "Анна К" и перенесет действия классического произведения в современную Россию. Главную роль в экранизации сыграет актриса Светлана Ходченкова.

В центре сюжета - светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, которая вступает в любовную связь с Алексеем Вронским, лихим наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений.

Продюсером сериала будет московская компания "1-2-3 продакшн".

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В сети эту новость восприняли неоднозначно. Некоторым не нравится идея фильма, другим выбор актрисы на главную роль.

Однако и позитивные комментарии тоже есть.

Ранее, "Телеграф" писал, что Netflix опубликовал трейлер с кадрами всех фильмов, которые выйдут этим летом.