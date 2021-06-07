"Я снова готов стать блондинкой": экранный Драко Малфой и "Гарри Поттера" готов вернуться в "Школу магии"

В ноябре 2021 года исполняется 20 лет с момента выхода на большие экраны фэнтезийный фильм о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Для многих актеров этот фильм стал началом их звездной карьеры.

Исполнитель довольно отрицательной роли - Драко Малфоя из Слизерина - Том Фелтон вспоминает этот опыт с трепетом. Накануне 20-летия фильма он с исполнителями главных героев - Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон пообщались на тему того, вернулись ли бы они к своим ролям.

Экранный Драко признался, что с удовольствием бы снова сыграл всеми известную "блондинку".

"Я никому его не отдам. Если придется — я снова готов стать блондинкой ради этой роли. Я могу сыграть хоть Драко, хоть его отца, хоть его сына. Если это сделает кто-то другой — я буду ревновать" - рассказал Фелтон.

Ранее, "Телеграф" писал, что Том Фелтон, пересматривая "Гарри Поттера", раскритиковал своего персонажа Драко. А вот сцену с юной Герминой, которую сыграла Эмма Уотсон, перематывал, чтобы посмотреть еще раз.