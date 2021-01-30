Маленький дерзкий негодяй: Том Фелтон негативно высказался про своего персонажа в Гарри Поттере (видео)

Британский актер Том Фелтон получил большую популярность благодаря роли Драко Малфоя в саге о мальчике волшебнике Гарри Поттере. Несмотря на то, что его персонаж в фильме отрицательный, поклонников у него не меньше, чем у главного героя.

На своей странице в Инстаграм Том Фелтон провел онлайн-трансляцию во время которой пересмотрел первую часть фильма - “Гарри Поттер и философский камень”. Актер отметил, что смотрел ее впервые за 20 лет.

Когда Том увидел первую сцену с участием своего персонажа Драко Малфоя, то он достаточно негативно высказался в его адрес: "А вон и я на заднем плане. Маленький дерзкий негодяй". Однако мимика актера совсем не говорила о том, что экранный персонаж совсем не по душе Фелтону.

Стоит отметить, что сцену, на которой появляется героиня Эммы Уотсон Гермиона, с которой актеру не раз приписывали роман, он перематывал, чтобы посмотреть еще раз.

"О, юная Эмма. Она прекрасна! Браво!" — похвалил коллегу Том.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Felton (@t22felton)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Felton (@t22felton)

Ранее, "Телеграф" писал, что исполнитель роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", актер Руперт Гринт создал аккаунт в Инстаграме.