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Опоздал на 10 лет: звезда "Гарри Поттера" зарегистрировался в Инстаграм

Опоздал на 10 лет: звезда "Гарри Поттера" зарегистрировался в Инстаграм
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Исполнитель одной из главных ролей в саге «Гарри Поттере», Рона Уизли, актер Руперт Гринт создал аккаунт в Инстаграме. Всего за сутки на него подписалось более 2 млн человек.

Первый снимок, который Руперт разместил в социальной сети, стало милейшее фото с дочерью. Напомним, актер стал отцом в мае 2020 года.

В подписи к своему первому посту Гринт написал юморное сообщение, в котором подшутил над собой. Он отметил, что опоздал на 10 лет, не заводив личную страницу в популярной социальной сети.

«Привет, Instagram.. Вот он я. Гринт в Граме! Я здесь, чтобы представить вам Уенздей Гринт» — написал 32-летний актер.

 
 
 
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Публикация от Rupert Grint (@rupertgrint)

Отметим, что главным фото своей странице актер выбрал совместный снимок с исполнительницей роли мисс Макгонагалл - Мэгги Смитт.

Ранее, «Телеграф» писал на что Руперт Гринт тратит свои гонорары. 

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Все по теме:

Instagram, Гарри Поттер, Актер, Руперт Гринт.

Автор:

Телеграф
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