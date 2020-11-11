Опоздал на 10 лет: звезда "Гарри Поттера" зарегистрировался в Инстаграм

Исполнитель одной из главных ролей в саге «Гарри Поттере», Рона Уизли, актер Руперт Гринт создал аккаунт в Инстаграме. Всего за сутки на него подписалось более 2 млн человек.

Первый снимок, который Руперт разместил в социальной сети, стало милейшее фото с дочерью. Напомним, актер стал отцом в мае 2020 года.

В подписи к своему первому посту Гринт написал юморное сообщение, в котором подшутил над собой. Он отметил, что опоздал на 10 лет, не заводив личную страницу в популярной социальной сети.

«Привет, Instagram.. Вот он я. Гринт в Граме! Я здесь, чтобы представить вам Уенздей Гринт» — написал 32-летний актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rupert Grint (@rupertgrint) 10 Ноя 2020 в 7:07 PST

Отметим, что главным фото своей странице актер выбрал совместный снимок с исполнительницей роли мисс Макгонагалл - Мэгги Смитт.

Ранее, «Телеграф» писал на что Руперт Гринт тратит свои гонорары.