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Инвестиционный принц: на что тратит свои миллионные гонорары звезда "Гарри Поттера"

Инвестиционный принц: на что тратит свои миллионные гонорары звезда "Гарри Поттера"
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
СМИ узнали, на что 31-летний Руперт Гринт тратит свои миллионные гонорары от участия в съемках фантастической франшизы о Гарри Поттере.

31-летний Руперт Гринт заработал 40 миллионов фунтов стерлингов, сыграв лучшего друга Гарри Поттера в хитовой серии фильмов, и с тех пор сделал ряд разумных инвестиций.

По словам источника издания The Sun, Гринт вложился в недвижимость и открыл три компании по ее продаже, которые приносят ему "кругленькую сумму".

Одна из его компаний, Clay 10, за последний год инвестировала в недвижимость восемь миллионов фунтов стерлингов. Еще одна его компания, Oneonesix Development, скупает элитную недвижимость за пределами Лондона. Инсайдер отметил, что актер покупает роскошные дома с хорошим транспортным сообщением с городом. Совсем недавно Гринт купил дом за 500 тысяч фунтов стерлингов в Хитчине, графство Хартфордшир, а также два соседних дома в Лутоне за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

В 2014 году выяснилось, что империя Гринта стоит 12,9 миллиона фунтов стерлингов и разрослась на радиусе 30 километров в Хартфордшире, в самом сердце пригородного пояса Лондона. Некоторые дома, которые купил Руперт, зарегистрированы на его мать Джоанну и отца Найджела, который также является совладельцем одной из компаний сына.

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После успеха фильмов о Гарри Поттере родители Гринта купили таунхаус за 975 тысяч фунтов стерлингов и устроили в нем отель, проживание в котором стоит 150 фунтов стерлингов за ночь (чуть больше 5 тысяч грн). Они также владеют двумя большими фермерскими домами общей стоимостью 2,7 миллиона фунтов стерлингов.

А недавно Руперт и его подруга Джорджия Грум впервые стали родителями. У пары родилась дочь. Но подробностей о ребенке, как и о своей личной жизни, они пока не раскрывают.

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Все по теме:

Недвижимость, Инвестиции, Гонорар, Руперт Гринт, Джорджия Грум.

Автор:

Телеграф
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