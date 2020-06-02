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Звезда "Гарри Поттера" признался, поддерживает ли он связь со своими коллегами по фильму

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Звезда "Гарри Поттера" признался, поддерживает ли он связь со своими коллегами по фильму
20:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Тридцатилетнему британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу не верится, что исполнители главных ролей в "Гарри Поттере" стали взрослыми.

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф недавно стал гостем Today Show, где рассказал об отношениях со своими коллегами по фильму. Актера спросили, общается ли он еще с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.

"Конечно! Мы уже не так близки, как раньше, но я недавно писал Руперту, поздравлял с пополнением в семье. Но для меня все еще дико, что мы уже в том возрасте, когда у нас появляются дети. Мне кажется, этот факт заставляет чувствовать себя старым. Но я искренне рад за него, он будет отличным отцом", - сказал в интервью Рэдклифф.

30-летний Руперт Гринт действительно больше не мальчик. В начале мая актер и его девушка Джорджия Грум впервые стали родителями - у них родилась дочь, имя ребенка пока не раскрывают. Грум и Гринт встречаются с 2011 года, но детали своих отношений держат в секрете. После рождения дочери представитель пары попросил общественность "проявить уважение к их частной жизни", но папарацци все равно выслеживают актеров и поставляют СМИ их фотографии с коляской.

Дэниел Рэдклифф прочитал "Гарри Поттера" для поддержки людей в изоляции (Видео)

30-летний Рэдклифф же пока не говорит о желании стать отцом. Он состоит в отношениях с Эрин Дарк и отмечает, что на карантине особенно оценил, что им "не пришлось развлекать детей", как многим парам.

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Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт.
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