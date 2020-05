Дэниел Рэдклифф прочитал "Гарри Поттера" для поддержки людей в изоляции (Видео)

По инициативе британской писательницы Джоан Роулинг стартовал проект Harry Potter At Home, которым она стремится объединить мир в условиях пандемии.

Он предполагает, что знаменитости будут читать по одной главе первой части романа "Гарри Поттер и философский камень".

О запуске проекта Harry Potter At Home информирует Wizarding world. Самая богатая писательница решила озвучить любимый роман миллионов читателей по всему миру довольно интересным способом, пригласив к прочтению звездных актеров. Роль дебютанта взял на себя британский актер Дэниел Рэдклифф, который и воплотил главного персонажа на экране.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator... #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d

— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020