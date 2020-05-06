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Дэниел Рэдклифф прочитал "Гарри Поттера" для поддержки людей в изоляции (Видео)

Дэниел Рэдклифф прочитал "Гарри Поттера" для поддержки людей в изоляции (Видео)
11:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Дебютный отрывок прочитал актер Дэниел Рэдклифф, которого сделал знаменитым главный герой-волшебник.

По инициативе британской писательницы Джоан Роулинг стартовал проект Harry Potter At Home, которым она стремится объединить мир в условиях пандемии.

Он предполагает, что знаменитости будут читать по одной главе первой части романа "Гарри Поттер и философский камень". 

О запуске проекта Harry Potter At Home информирует Wizarding world. Самая богатая писательница решила озвучить любимый роман миллионов читателей по всему миру довольно интересным способом, пригласив к прочтению звездных актеров. Роль дебютанта взял на себя британский актер Дэниел Рэдклифф, который и воплотил главного персонажа на экране. 

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Он прочитал первую из 17 глав "Гарри Поттера и философского камня", который и открывает серию романов. Знаково, что Рэдклифф присоединился к инициативе Harry Potter At Home, так как почти 20 лет назад именно экранизация этого произведения Джоан Роулинг ознаменовала его успех в кино.

Стоит отметить, что в следующих видео появятся комедийный актер Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн, актрисы Клаудия Ким, Нома Думезвени и Дакота Фэннинг, сыгравшая в успешной ленте "Однажды в Голливуде". Проект Harry Potter At Home продлится с 5 мая до середины лета, а каждую неделю в сети будет появляться новая глава в прочтении звезд.

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Все по теме:

Литература, Гарри Поттер, Знаменитости, Карантин, Изоляция, Дэниел Рэдклифф.
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