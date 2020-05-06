Дэниел Рэдклифф прочитал "Гарри Поттера" для поддержки людей в изоляции (Видео)

Новости шоу бизнеса:Дебютный отрывок прочитал актер Дэниел Рэдклифф, которого сделал знаменитым главный герой-волшебник.

По инициативе британской писательницы Джоан Роулинг стартовал проект Harry Potter At Home, которым она стремится объединить мир в условиях пандемии.

Он предполагает, что знаменитости будут читать по одной главе первой части романа "Гарри Поттер и философский камень".

О запуске проекта Harry Potter At Home информирует Wizarding world. Самая богатая писательница решила озвучить любимый роман миллионов читателей по всему миру довольно интересным способом, пригласив к прочтению звездных актеров. Роль дебютанта взял на себя британский актер Дэниел Рэдклифф, который и воплотил главного персонажа на экране.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one. And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator... #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d — Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020

Он прочитал первую из 17 глав "Гарри Поттера и философского камня", который и открывает серию романов. Знаково, что Рэдклифф присоединился к инициативе Harry Potter At Home, так как почти 20 лет назад именно экранизация этого произведения Джоан Роулинг ознаменовала его успех в кино.

Стоит отметить, что в следующих видео появятся комедийный актер Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн, актрисы Клаудия Ким, Нома Думезвени и Дакота Фэннинг, сыгравшая в успешной ленте "Однажды в Голливуде". Проект Harry Potter At Home продлится с 5 мая до середины лета, а каждую неделю в сети будет появляться новая глава в прочтении звезд.