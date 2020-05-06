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Пилатес в домашних условиях: Маша Ефросинина поделилась комплексом любимых упражнений

Пилатес в домашних условиях: Маша Ефросинина поделилась комплексом любимых упражнений
08:43 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

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Телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась рекомендациями, как растянуться и выгнать лишнюю воду из организма, накопившуюся за время вынужденного сидения дома.

Карантин медленно, но уверенно подходит к концу (с 11 мая в Украине наступит первый этап ослабления), поэтому стоит приложить больше усилий, чтобы вернуть себе хорошую физическую форму, особенно тем, что два месяца провел, ленясь и лежа на диване.

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая на карантине хоть и немного выдохнула, но не расслабилась, запустила на своей странице в Instagram серию видеокурсов #мойпилатес в домашних условиях. В них она будет делиться эффективными упражнениями, которые делает дома сама. 

 
 
 
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Сегодня растянемся и хорошенько выгоним из тканей всю воду! Будет легко и ну, сииильно приятно! Но, что вас, действительно , удивит - ещё и эффективно! Главное, сосредоточьте ваше внимание только на собранности всего тела- не разваливайтесь, не делайте резких движений, чувствуйте каждую мышцу. Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер : «только удовольствие!» Для этого занятия вам понадобится только ролл и коврик! Выполняйте каждое упражнение не больше 4-6 раз. Понеслась! #Ваша #МашаПриседаша

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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"Сегодня растянемся и хорошенько выгоним из тканей всю воду. Будет легко и ну, сииильно приятно! Но, что вас, действительно, удивит — еще и эффективно! Главное, сосредоточьте ваше внимание только на собранности всего тела — не разваливайтесь, не делайте резких движений, чувствуйте каждую мышцу.

Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер: „только удовольствие!“ Для этого занятия вам понадобится только ролл и коврик! Выполняйте каждое упражнение не больше 4−6 раз", — написала она.

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Все по теме:

Упражнения, Спорт, Знаменитости, Маша Ефросинина, Пилатес, Занятие спортом, Пилатес в домашних условиях.
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