Пилатес в домашних условиях: Маша Ефросинина поделилась комплексом любимых упражнений

Новости шоу бизнеса:Для выполнения упражнений вам понадобятся коврик, резинка, мяч и рулон.

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась рекомендациями, как растянуться и выгнать лишнюю воду из организма, накопившуюся за время вынужденного сидения дома.

Карантин медленно, но уверенно подходит к концу (с 11 мая в Украине наступит первый этап ослабления), поэтому стоит приложить больше усилий, чтобы вернуть себе хорошую физическую форму, особенно тем, что два месяца провел, ленясь и лежа на диване.

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая на карантине хоть и немного выдохнула, но не расслабилась, запустила на своей странице в Instagram серию видеокурсов #мойпилатес в домашних условиях. В них она будет делиться эффективными упражнениями, которые делает дома сама.

"Сегодня растянемся и хорошенько выгоним из тканей всю воду. Будет легко и ну, сииильно приятно! Но, что вас, действительно, удивит — еще и эффективно! Главное, сосредоточьте ваше внимание только на собранности всего тела — не разваливайтесь, не делайте резких движений, чувствуйте каждую мышцу.

Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер: „только удовольствие!“ Для этого занятия вам понадобится только ролл и коврик! Выполняйте каждое упражнение не больше 4−6 раз", — написала она.