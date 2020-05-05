Надежда Мейхер показала свое новое хобби (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица продемонстрировала свои достижения в балете.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая ранее поделилась архивными фото, похвасталась своими достижениями в новом хобби. Артистка активно занимается балетом, и недавно она опубликовала видео, на котором демонстрирует свою растяжку.

На видео слышен комментарий преподавателя (вероятно, это Наталья Донец, которую упомянула в посте Надежда) о том, что взрослые даже те, кто раньше занимался балетом не могут похвастаться такой растяжкой.

В подписи к видео Надежда рассказала о роли преподавателя в достижении его учениками высот.

"В моём детстве, юношестве, взрослой жизни встречались и те, и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания", - Написала Мейхер.