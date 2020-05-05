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Надежда Мейхер показала свое новое хобби (Видео)

Надежда Мейхер показала свое новое хобби (Видео)
21:50 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица продемонстрировала свои достижения в балете.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая ранее поделилась архивными фото, похвасталась своими достижениями в новом хобби. Артистка активно занимается балетом, и недавно она опубликовала видео, на котором демонстрирует свою растяжку.

На видео слышен комментарий преподавателя (вероятно, это Наталья Донец, которую упомянула в посте Надежда) о том, что взрослые даже те, кто раньше занимался балетом не могут похвастаться такой растяжкой.

В подписи к видео Надежда рассказала о роли преподавателя в достижении его учениками высот.

 
 
 
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Кроме талантов, трудоспособности, бесспорно важен педагог... Благодаря педагогам мы или ещё усердней работаем и достигаем высокого профессионализма в своём любимом деле , или бросаем то, что ещё вчера страстно любили... В моём детстве, юношестве , взрослой жизни встречались и те , и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания  @nataliia_donets_ballet . А из детей Она воспитывает настоящих балерин... С которыми побеждает в международных конкурсах. #надеждамейхер #классика #растяжка #балетдлявзрослых #киев

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

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"В моём детстве, юношестве, взрослой жизни встречались и те, и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания", - Написала Мейхер.

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Балет, Хобби, Надежда Мейхер, Певица.
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