Надежда Мейхер показала свое новое хобби (Видео)

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая ранее поделилась архивными фото, похвасталась своими достижениями в новом хобби. Артистка активно занимается балетом, и недавно она опубликовала видео, на котором демонстрирует свою растяжку.
На видео слышен комментарий преподавателя (вероятно, это Наталья Донец, которую упомянула в посте Надежда) о том, что взрослые даже те, кто раньше занимался балетом не могут похвастаться такой растяжкой.
В подписи к видео Надежда рассказала о роли преподавателя в достижении его учениками высот.
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Кроме талантов, трудоспособности, бесспорно важен педагог... Благодаря педагогам мы или ещё усердней работаем и достигаем высокого профессионализма в своём любимом деле , или бросаем то, что ещё вчера страстно любили... В моём детстве, юношестве , взрослой жизни встречались и те , и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания @nataliia_donets_ballet . А из детей Она воспитывает настоящих балерин... С которыми побеждает в международных конкурсах. #надеждамейхер #классика #растяжка #балетдлявзрослых #киев
"В моём детстве, юношестве, взрослой жизни встречались и те, и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания", - Написала Мейхер.