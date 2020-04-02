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Звезда "Гарри Поттера" порадовался, что не имеет детей

Звезда "Гарри Поттера" порадовался, что не имеет детей
09:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:И хотя пара хотела бы иметь собаку, чтобы был повод выйти на свежий воздух, они счастливы, что им приходится развлекаться дома вдвоем.

Звезда "Гарри Поттера" и его подруга Эрин Дарк уже больше недели не покидают свой нью-йоркский дом из-за карантина. 

В интервью для Vulture Дэниел отметил, что он и Эрин очень рады, что в такой ситуации им не приходится развлекать детей.

Мы еще не были так рады тому, что у нас нет детей. Но мы очень жалеем, что у нас нет собаки. Но в целом, по сравнению с большинством людей, нам вообще нормально в карантине.

Неудивительно, что Рэдклифф с легкостью проводит карантин дома — актер неоднократно говорил, что ведет "абсолютно скучный и закрытый образ жизни" и очень рад, что Эрин его понимает.

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Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Думал, что не смогу быть с девушкой. Но как же прекрасно осознавать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Это просто фантастика. Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: "Дэниел и Эрин купили коврик для йоги". Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого, — рассказывал Дэниел.

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Все по теме:

Дети, Отцовство, Знаменитости, Актер, Карантин, Дэниел Рэдклифф.
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