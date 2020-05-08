Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера

Новости шоу бизнеса:Известный британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом.

Руперт Гринт встречается с актрисой Джорджией Грум и будущее пополнение в звездной паре папарацци удалось рассекретить еще в апреле. Теперь стало известно, что у влюбленных родилась дочка.

Пара тщательно скрывает свои отношения от окружающих. Они вместе уже 9 лет, однако вступать в официальный брак пока не собираются. Чувства становятся сильнее и теперь Руперт с Джорджией будут воспитывать общего ребенка. Об этом сообщает издание The People.

31-летний Руперт и 28-летняя Джорджия долго скрывали то, что ожидают появления малыша. Папарацци удалось зафиксировать влюбленных, когда они совершали покупки только в апреле. Уже менее, чем через месяц после этого на свет появилась их кроха.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с удовольствием подтверждают рождение своей девочки. Мы просим вас уважать их конфиденциальность в это особое время, – говорится в заявлении представителей влюбленных.