Главная кинопремия года "Золота дзиґа": кто получил статуэтку в 2021 году (полный список победителей)

В субботу вечером, 12 июня, состоялась V национальная кинопремия "Золота Дзиґа-2021". Ведущими церемонии были журналист и телеведущий Олег Панюта и актриса и телеведущая Дарья Трегубова. Торжественная церемония проходила при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В 2021 году престижную украинскую кинопремию вручали в 23 номинациях, среди которых есть одна новая - "Лучший игровой сериал". Всего на участие в V Кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.

Почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил режиссер Роман Балаян.

Список победителей V национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2021"

Победители в категориях обведены красным шрифтом.

Самый лучший фильм



"Атлантида"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Плохие дороги"

"Толока"

"Черкассы"

Лучшая режиссерская работа

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")

Ильенко Михаил ("Толока")

Лучшая мужская роль

Кулинич Юрий ("Плохие дороги")

Ламах Евгений ("Черкассы")

Римарук Андрей ("Атлантида")

Лучшая женская роль

Климова Марина ("Плохие дороги")

Кошкина Марина ("Забытые")

Сахно Иванна ("Пик страха")

Черкашина Оксана ("Плохие дороги")

Лучшая мужская роль второго плана

Колтовский Игорь ("Плохие дороги")

Примогенов Олег ("Толока")

Сова Дмитрий ("Черкассы")

Соловьев Сергей ("Плохие дороги")

Хомяк Дмитрий ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")

Лучшая женская роль второго плана

Витовская Ирма ("Сказка старого мельника")

Воронина Оксана ("Плохие дороги")

Матросова Юлия ("Плохие дороги")

Лучшая операторская работа

Васянович Валентин ("Атлантида")

Иванов Владимир ("Плохие дороги")

Цветков Вячеслав ("Земля голубая, будто апельсин")

Лучшая работа художника-постановщика

Адамович Роман, Кищук Николай ("Толока")

Одуденко Владлен ("Атлантида")

Пшеничникова Марина ("Плохие дороги")

Тодоратьева Диана ("Бесславные крепостные")

Лучший сценарий

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")

Ильенко Михаил ("Толока")

Лучшая музыка

Байбаков Антон ("Черкассы")

Вишневский Роман ("Толока")

Гронский Владимир ("Предчувствие")

Скорик Мирослав ("Тарас. Возвращение")

Лучшая песня

"Свободная", Тина Кароль и Юлия Санина ("Преданная"). Музыка - Александр Шкуркин, слова - Алена Савраненко

"Желтый скотч", Юркеш ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения"). Музыка - Юрий Юрченко, слова - Максим Кривцов

"Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор_Робот"). Музыка - Антон Байбаков, слова - Марыся Никитюк

"Танец рабов", Святослав Вакарчук ("Номера"). Музыка - Милош Елич

Лучший документальный фильм

"Зарваница"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Юки"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Бульмастиф"

"ИНО"

"Схрон"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"История Украины за 5 минут"

"Фамилия в кармане"

"Риска"

Лучший игровой сериал

"И будут люди"

"Казаки. Абсолютно лживая история "

"Первые ласточки. Zависимые"

"Спіймати Кайдаша"

Лучший дизайн костюмов

Отенко Галина, Керо Мария ("Толока")

Степанеева Наталья ("Бесславные крепостные")

Шеремета Каролина ("Атлантида")

Яремий Андрей ("Плохие дороги")

Лучший грим

Лукашенко Анна ("Атлантида")

Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")

Петровская Мария ("Бесславные крепостные")

Лучший звук

Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров")

Мостовой Артем ("Толока")

Степанский Сергей ("Атлантида")

Лучший монтаж

Банников Иван ("Земля голубая, будто апельсин")

Васянович Валентин ("Атлантида")

Черный Александр ("Плохие дороги")

Лучшие визуальные эффекты

Москаленко Алексей ("Атлантида")

Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")

Сушильников Артем ("Пик страха")

Толмачев Станислав ("Толока")

Лауреатом "Премии зрительских симпатий" в пределах V национальной кинопремии "Золота Дзиґа" стал фильм "Адская хоругвь, или Казацкое Рождество" режиссера Михаила Кострова.

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Напомним, что премию "Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года" в 2021 году получила Наталья Ворожбит.