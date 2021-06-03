Сценаристка "Кіборгів" и "Спіймати Кайдаша" получила одну из главных премий "Золотої дзиґи"

Украинский режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит, которая известна широкой аудитории, как автор сериалов "Школа", "Спіймати Кайдаша", победила в номинации "Открытие года" V Кинопремии "Золота дзиґа".

Об этом сообщает на официальном сайте Украинской киноакадемии.

Отмечается, что определение победителя происходило на закрытом заседании Правления и Наблюдательного Совета путем анонимного голосования. Претендентами на премию "Открытие года" были персоналии, которые отличились выдающимися достижениями в кинематографе за прошедший год.

В 2020 году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги" (Bad Roads), который получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо". А сейчас лента является лидером по количеству номинаций на V кинопремии "Золота дзиґа".

Добавим, что Наталья также известна, как сценарист фильмов "Киборги" и "Дикое поле".

Имена других лауреатов V Национальной кинопремии "Золота дзиґа" будут объявлена 12 июня во время торжественной церемонии награждения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стриминг Netflix готовит съемки сериала по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина", главную роль в котором сыграет Светлана Ходченкова. Выбор актрисы вызвал неоднозначную реакцию среди россиян.