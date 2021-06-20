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"Не могу дождаться": Джон Красински рассказал, как относится к новому режиссеру "Тихого места 3"

"Не могу дождаться": Джон Красински рассказал, как относится к новому режиссеру "Тихого места 3"
Обновлено 22:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Режиссер и актер Джон Красински - создатель успешных фильмов "Тихое место" и "Тихое место 2", однако третья часть истории о семье Эбботов срежиссирует уже другой режиссер - Джефф Николс

Стоит отметить, что этот оригинальный научно-фантастический фильм стал огромным хитом, и Paramount Pictures сразу же начали планы сделать его франшизой.

Во время интервью изданию Empire Красински рассказал, каково ему было передавать "свое творение" в руки другого режиссера - Джеффа Николса. Джон признался, что на самом деле он очень доволен тем, что не снимает "Тихое место 3", и отметил, что именно Николс был первым кандидатом на роль нового режиссера картины. 

"Он был моим первым выбором, и когда он сказал «да», я был на седьмом небе от счастья. Он сдал сценарий, и мне это понравилось. Мне не терпится увидеть, как он снимет эту штуку" - рассказывает Красински.

Напомним, что фильм "Тихое место 2" собрал наибольшее количество кассовых сборов на первые выходные с начала пандемии коронавируса, превзойдя фильм "Годзилла против Конга".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

Все по теме:

Кино, Джефф Николс, Джон Красински, Тихое место, Тихое место 2.
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