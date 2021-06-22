"Я думаю, что мне крупно повезло": Эмилия Кларк начала сотрудничество с Marvel

Популярная британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная ролью Матери драконов в культовом сериале "Игра престолов" по роману Джорджа Р. Р. Мартина, решила податься в Marvel. Актриса планирует отдать несколько лет своей жизни съемкам в фильмах-экранизациях комиксов.

Уже известно, что Эмилия Кларк получила роль в сериале по графическому роману "Секретное вторжение". Однако кого именно она сыграет - пока неизвестно. Эту информацию продюсеры держат в строгом секрете.

"Я думаю, что мне крупно повезло. Здесь настоящая семья, и это здорово", — призналась знаменитость во время интервью для Comicbook.

Также, Кларк добавила, что для нее Marvel Studios — "это корпорация Apple в мире большого кино".

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмилия Кларк рассказала, что на съемочной площадке сериала "Игра престолов" актеры имели больше привилегий, чем актрисы.