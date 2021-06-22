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"Похожи на наряд Супермена": в сети появились фото новых супергеройских костюмов героев "Шазама 2"

"Похожи на наряд Супермена": в сети появились фото новых супергеройских костюмов героев "Шазама 2"
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Режиссёр "Шазама" Дэвид Сандберг решил опередить все неофициальные сливы и сам опубликовал фото новых костюмов шести главных героев второй части картины. Снимком он поделился на своей странице в Twitter.

Также, таким же фото поделился и исполнитель главной роли в фильме - Закари Ливай. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок со своими партнерами по фильму: Адамом Броди, Миган Гуд, Россом Батлером, Грэйс Фултон и Ди Джи Котроном.

 
 
 
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Публикация от Zachary Levi (@zacharylevi)

Отметим, что о сюжете второй части пока ничего не известно. Однако дата выхода у картины уже есть - "Ярость богов" запустят в прокат 2 июня 2023 года.

Напомним, что над фильмом "Шазам 2" работает вся команда, которая также работала и над первой частью: режиссер Дэвид Ф. Сандберг, сценаристы Генри Гайден и Крис Морган, а также продюсер Питер Сафран. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились первые фото со съемок фильма "Шазам 2", а также вышел тизер будущей картины.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 189

Все по теме:

Кино, Фильм, Shazam, Закари Ливай.
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