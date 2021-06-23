"Это только начало ее таланта": компания Disney нашла актрису на главную роль в экранизации "Белоснежка и семь гномов"

Юная актриса Рэйчел Зеглер, известная по главной роли в мюзикле "Вестсайдская история", получила главную роль в новой экранизации Disney. Девушка станет новой Белоснежкой в новой экранизации классического мультфильма, основанного на сказке братьев Гримм.
Режиссером будущей картины станет Марк Уэбб, а продюсером - Марк Платт.
"Необычайные вокальные данные Рэйчел - это только начало ее таланта", - отметитл режиссер экранизации, добавив, что актриса станет неотъемлемой частью переосмысления этой классической сказки Диснея.
Ожидается, что производство фильма начнется в 2022 году.
Также над фильмом Disney будет работать композиторский дуэт Бенджа Пасека и Джастина Пола.
Ранее, "Телеграф" писал, что Дисней представил новую версию мультсериала про Чипа и Дейла. Но проект сразу же подвергся критике со стороны поклонников сериала о любимых героях-спасателях.