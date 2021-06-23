Новые злодеи и обновленный Бамблби: режиссер "Трансформеров" рассказал, о чем будет седьмая часть фильма

Поклонники автоботов и десептиконов - ликуйте. Режиссер фильма Стивен Кейпл мл. рассекретил сюжет седьмой части фильма, а также назвал полное название фильма и дату премьеры картины в кинотеатрах.

Итого, седьмая часть серии выйдет в прокат под названием "Трансформеры: Восстание зверей" 24 июня 2022 года.

События новой части сосредоточатся вокруг персонажей из спин-оффа "Битвы Зверей", и перенесут зрителя в 90-тые. История Бамблби из 80-х продолжиться в 1994 году. Стоит отметить, что классический желтый Camaro в 7 части появиться немного обновленным: с внедорожными элементами.

Также, собственную сюжетную линию получит и лидер автоботов - Оптимус Прайм. Помимо этого, в фильме появятся и новые антигерои - максималы, предаконы и террорконы.

Фильм планируют снимать в Бруклине, Нью-Йорке, Монреале и Мачу-Пикчу.

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