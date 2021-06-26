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За огромное влияние как на кино, так и на общество: Сэмюэль Л. Джексон получит свой первый "Оскар"

За огромное влияние как на кино, так и на общество: Сэмюэль Л. Джексон получит свой первый "Оскар"
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Академия кинематографических искусств и наук объявила, что американский актер Сэмюэль Л. Джексон получит свой первый "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Артиста наградят на 12-й церемонии вручения награды Губернатора Академии, что состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщается на сайте Американской академия кинематографических искусств.

Помимо Джексона награды получат еще три лауреата: американская актриса, сценаристка и режиссер Элейн Мэй, норвежская актриса Лив Ульман и актер и общественный деятель Дэнни Гловер будет награжден премией Джин Хершольт за гуманитарную деятельность.

"Мы очень рады вручить в этом году награду Governors Awards четырем лауреатам, оказавшим огромное влияние как на кино, так и на общество", - сказал президент Академии Дэвид Рубин, отметив, что Сэмюэль Джексон - культурная икона.

Ранее, "Телеграф" писал, что Энтони Хопкинс рассказал, почему не стал дожидаться церемонии награждения "Оскар-2021" и лег спать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Кино, Оскар, Награда, Сэмюэль Л. Джексон.
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