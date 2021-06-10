"Претендентом был Чедвик Боузман, поэтому я лег спать": 83-летний Энтони Хопкинс рассказал о причине отсутствия на "Оскаре-2021"

83-летний британский актер Энтони Хопкинс попал в заголовки газет в апреле 2021 года после того, как не смог появиться на церемонии вручения премии "Оскар", чтобы получить золотую статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом фильме "Отец".

Как передает Daily Mail, звезда фильмов "Молчание ягнят" и "Ганнибал" выступил в британской утренней программе Lorraine, где заявил, что "не ожидал" победы, пояснив: "Претендентом был Чедвик Боузман, поэтому я пошел спать. Мой телефон прозвенел, и это было сообщение от моего агента, в котором говорилось: "Вы выиграли Оскар" около 5 часов утра. Я не мог в это поверить. Я действительно не мог в это поверить. Я этого не ожидал".

Актер, который не произнес приветственной речи, на следующее утро записал небольшую благодарственную речь Академии и отдал дань уважения Чедвику Боузману, умершему в 2020 году от рака. Он сыграл свою последнюю роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Энтони Хопкинс стал самым старым актером, когда-либо получившим "Оскар". Напомним, что он сыграл душераздирающую роль человека с деменцией.

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Ранее Энтони Хопкинс удивил своих подписчиков, станцевавл в красных шортах под латиноамериканскую песню.