Мультфильм о диком коне Спирите и "Форсаж 9": главные кинопремьеры этой недели (видео)

Все области Украины перешли в зеленую зону, карантин смягчили и это значит, что никаких препятствий на пути в кинотеатр уже точно нет. Тем более начинается новая кинонеделя, которая радует премьерами.

"Телеграф" составил список фильмов, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах.

Спирит: Дикий мустанг (Spirit Untamed)

Полнометражный мультфильм, который является продолжением анимационного фильма "Спирит: Душа прерий", который вышел в 2002 году. Мультик расскажет о девочке по имени Лаки, которой удается найти общий язык с диким конем с характером по имени Спирит.

В главных ролях: Изабела Мерсед, Джулианна Мур, Джейк Джилленхол, Марсаи Мартин, Маккенна Грейс, Уолтон Гоггинс, Гари А. Хэккер, Эйса Гонсалес, Андре Брауэр.

На высотах Нью-Йорка (In the Heights)

Музыкальная мелодрама, которая покажет Нью-Йоркский район Вашингтон-Хайтс, что на севере Манхэттена. Жизнь владельца небольшого магазинчика Уснави, который каждый день зарабатывает деньги, чтобы воплотить свою мечту, нарушает ошеломительная новость - выигрыш в лотерее.

В главных ролях: Рита Морено, Кори Хоукинс, Энтони Рамос, Дэймиэн Валентино, Джозеф Велес.

Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo's Nest)

Снова в кинотеатрах покажут оскароносный фильм 1975 года "Пролетая над гнездом кукушки", только покажут его на английском языке с укр. субтитрами. Драма рассказывает об осужденном Рэндалле Макмерфи, который попадает в сумасшедший дом, где подбивает пациентов восстать против медсестры Милдред Ретчед.

В главных ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилл Сэмпсон, Брэд Дуриф, Дэнни ДеВито, Кристофер Ллойд.

Удивительное путешествие Виво (Vivo)

Мультфильм от Sony Pictures, который окунет зрителей в фантастический мир! Эпические путешествия, зажигательные хиты и новые герои, которые наверняка понравятся и маленьким и взрослым зрителям.

Форсаж 9 (Fast & Furious 9)

Долгожданная премьера легендарной кинофраншизы - это девятая глава саги "Форсаж". В тихую и неторопливую жизнь Доминика Торетто врывается кибертеррористка Сайфер, которая решила отомстить главному герою за все поражения. Команде придется снова объединится, чтобы остановить злодейку.

В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Джон Сина, Лудакрис, Сон Кан.

