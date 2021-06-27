Кто такой Кшиштоф Кесьлевский, которому Google посвятил свой новый дудл

27 июня Google создал новый Doodle в честь дн рождения польского кинорежиссера и кинодраматурга, номинированного на "Оскар" - Кшиштофа Кесьлевского.

Как выглядит новый Doodle:

Кесьлевский был очень известен по циклам фильмов "Три цвета" и "Декалог".

Родился кинорежиссер 27 июня в 1941 году, в Варшаве (Польша), — умер 13 марта 1996 года, там же.

В 1978–1981 годах он был вице-президентом Союза кинематографистов Польши. Кроме того, он занимался педагогической деятельностью, в частности преподавал в кинематографических вузах в Западном Берлине, Хельсинки, Лодзи, Катовице и в Швейцарии.

Кесьлевский является лауреатом множества премий в области документального и художественного кино: Гран-при на Международном кинофестивале в Мангейме, "Золотая медаль", "Золотой лев", "Серебряный медведь" и другие.

Кшиштофа знают как автора художественных фильмов, хотя на протяжении многих лет он был прежде всего режиссером документального кино.

Напомним, что ранее Google посвятил дудл 130-летию польского живописца, графика, иллюстратора, сценографа Софии Стриенской, которую многие считают одной из самых важных польских художников-декораторов в стиле арт-деко начало 1900-х гг.