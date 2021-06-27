Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Грузинские катера прибыли в Одессу на учения "Си Бриз"
Грузинские катера прибыли в Одессу на учения "Си Бриз"
Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)
Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)

Кто такой Кшиштоф Кесьлевский, которому Google посвятил свой новый дудл

Кто такой Кшиштоф Кесьлевский, которому Google посвятил свой новый дудл
09:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

27 июня Google создал новый Doodle в честь дн рождения польского кинорежиссера и кинодраматурга, номинированного на "Оскар" - Кшиштофа Кесьлевского.

Как выглядит новый Doodle:

дудл

Кесьлевский был очень известен по циклам фильмов "Три цвета" и "Декалог".

Родился кинорежиссер 27 июня в 1941 году, в Варшаве (Польша), — умер 13 марта 1996 года, там же.

В 1978–1981 годах он был вице-президентом Союза кинематографистов Польши. Кроме того, он занимался педагогической деятельностью, в частности преподавал в кинематографических вузах в Западном Берлине, Хельсинки, Лодзи, Катовице и в Швейцарии.

Кесьлевский является лауреатом множества премий в области документального и художественного кино: Гран-при на Международном кинофестивале в Мангейме, "Золотая медаль", "Золотой лев", "Серебряный медведь" и другие.

Кшиштофа знают как автора художественных фильмов, хотя на протяжении многих лет он был прежде всего режиссером документального кино.

Напомним, что ранее Google посвятил дудл 130-летию польского живописца, графика, иллюстратора, сценографа Софии Стриенской, которую многие считают одной из самых важных польских художников-декораторов в стиле арт-деко начало 1900-х гг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

Все по теме:

Google, Google Doodle, Кшиштоф Кесьлевский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
02 В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)
03 Украинская Ким Кардашьян показала увеличенные ягодицы в сексуальном белье (фото)
04 В России странно ответили на претензии Зеленского по поводу раздачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
05 Одежда и макияж для умерших: в Киеве прошел необычный показ мод с моделями-"покойницами" (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
Зеленский задал кандидатам на пост канцлера Германии вопросы о членстве Украины в ЕС и не только (видео)
Зеленский задал кандидатам на пост канцлера Германии вопросы о членстве Украины в ЕС и не только (видео)
Турция начала строить канал между Черным и Мраморным морями (фото)
Турция начала строить канал между Черным и Мраморным морями (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь