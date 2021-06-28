"Сейчас самое время": Квентин Тарантино сообщил о завершении карьеры

58-летний американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино и завершении режиссерской карьеры. Знаменитость решил снять свой десятый фильм и уйти.

Об этом Тарантино сообщил во время вечернего шоу Real Time With Bill Maher на канале HBO.

Режиссер принял такое решение, чтобы уйти на пике своей славы и популярности. Тарантино считает, что на смену успеха всегда приходят провалы. Он также отметил, что он знает, он доволен своей кинокарьерой, ведь все его идеи оказались полностью реализованными.

Уходить по-английски он не будет, Тарантино планирует снять последний фильм, о котором пока решил ничего не рассказывать.

Ранее, "Телеграф" писал, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия по его мнению. Им оказалась кинолента "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера.