Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка
Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка

"Сейчас самое время": Квентин Тарантино сообщил о завершении карьеры

"Сейчас самое время": Квентин Тарантино сообщил о завершении карьеры
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

58-летний американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино и завершении режиссерской карьеры. Знаменитость решил снять свой десятый фильм и уйти. 

Об этом Тарантино сообщил во время вечернего шоу Real Time With Bill Maher на канале HBO.

Режиссер принял такое решение, чтобы уйти на пике своей славы и популярности. Тарантино считает, что на смену успеха всегда приходят провалы. Он также отметил, что он знает, он доволен своей кинокарьерой, ведь все его идеи оказались полностью реализованными.

Уходить по-английски он не будет, Тарантино планирует снять последний фильм, о котором пока решил ничего не рассказывать. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия по его мнению. Им оказалась кинолента "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 383

Все по теме:

Кино, Карьера, Режиссер, Квентин Тарантино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
02 Одного подозрения не хватило: Кива устроил провокацию в День молодежи
03 Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
04 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
05 Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
&quot;Велкам в старые, потрепанные дизели&quot;: журналист рассказал, как кондукторы &quot;убивают&quot; новые рельсобусы на Черкасчине
"Велкам в старые, потрепанные дизели": журналист рассказал, как кондукторы "убивают" новые рельсобусы на Черкасчине
Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз
Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь