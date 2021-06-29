Звезда "Форсажа" Вин Дизель признался, что мечтает поставить мюзикл

В июне 2021 года состоялась долгожданная премьера девятой части франшизы "Форсаж". Фильм получил большой успех среди зрителей и даже установил рекорд по сборам в прокате.

На фоне этого успеха, в одном из интервью исполнитель роли Доминика Торрето, 53-летний актер Вин Дизель рассказал, что мечтает снять мюзикл, и не против сделать это на основе франшизы "Форсаж". Отметим, что Вин Дизель обладает неплохими вокальными данными и занимается брейк дансом, поэтому тема "музыкальных" фильмов ему близка.

"Я всю жизнь безумно хотел сделать мюзикл!" - признается Дизель.

Актер также отметил, что уже мог снять мюзикл вместе со Стивеном Спилбергом над ремейком "Парней и куколок", однако проект не был запущен.

Ранее, "Телеграф" писал, что за время карантина Вин Дизель в отсутствие кинопроизводства решил попробовать свои силы в музыке.