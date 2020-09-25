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Звезда "Форсажа" Вин Дизель вышел из зоны комфорта и записал свой первый сингл: аудио
Звезда "Форсажа" Вин Дизель вышел из зоны комфорта и записал свой первый сингл: аудио

Звезда "Форсажа" Вин Дизель вышел из зоны комфорта и записал свой первый сингл: аудио

Звезда "Форсажа" Вин Дизель вышел из зоны комфорта и записал свой первый сингл: аудио
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
53-летний голливудский актер Вин Дизель выпустил свой первый танцевальный трек под названием Feel Like I Do.

Успешный актер, известный исполнением главной роли во франшизе "Форсаж", попробовал свои силы в музыке и записал на карантине позитивную танцевальную композицию Feel Like I Do, в которой Вин Дизель поет о хорошем настроении.

На своей странице в Инстаграм начинающий исполнитель припомнил своим фанатам о том, что давно обещал выпустить музыку: "Я вдохновился вами и покинул зону комфорта".

Также Дизель поблагодарил своих фанатов за их веру в него.

 
 
 
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"Как и всегда, надеюсь, что заставлю вас гордиться", - отметил американский актер.

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Сингл Feel Like I Do был записан совместно с известным норвежским диджеем Kygo. Песня получилась очень легкой и позитивной, в ней звучит характерный глубокий голос Вина Дизеля.

Подписчики актера оценили его музыкальный дебют и оставили много хваленных отзывов: "С ума сойти, это лучший подарок для твоих фанатов! Запиши еще песен!"

Напомним, мировая премьера фильма девятой части "Форсажа" запланирована на апрель 2021 года. Недавно еще одна звезда картины, актриса Мишель Родригес, подтвердила, что в фильме "Форсаж 9" главные герои отправятся в космос.

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Все по теме:

Песня, Вин Дизель, Kygo, Feel Like I Do.

Автор:

Телеграф
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