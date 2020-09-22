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40 лет спустя: Оззи Осборн представил клип на трек "Crazy Train" (Видео)

40 лет спустя: Оззи Осборн представил клип на трек "Crazy Train" (Видео)
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Британский рок-музыкант презентовал анимационный клип на одну из своих самых известных песен.

Новой видеоработой Оззи Осборн отмечает 40-ю годовщину своего сольного дебютного альбома - Blizzard of Ozz, в который и входит трек Crazy Train.

Клип показывает беззаботное выступление мультипликационное певца, куртки с кисточками, кучу летучих мышей, и группу Оззи.

Производством видео занимался нью-йоркский художник Tiny Concert.

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Также, вместе с новым клипом исполнитель представил и переиздание 40-летнего альбома, в которое вошли как концертные записи, так и новые миксы песен.

Также, напомним, что Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Однако оставлять сцену совсем не собирается. Осборн активно работает над сольным проектом.

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Музыка, Клип, Песня, Оззи Осборн, Трек.

Автор:

Телеграф
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