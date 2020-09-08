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"Не со мной. Все кончено": Оззи Осборн больше не вернется в Black Sabbath

"Не со мной. Все кончено": Оззи Осборн больше не вернется в Black Sabbath
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф 112.ua
Британский рок-музыкант, лидер Black Sabbath Оззи Осборн больше не собирается выступать с группой. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию Rolling Stone.

Оззи Осборн рассказал, что он недавно разговаривал с гитаристом Black Sabbath Тони Айомми, и тот отметил, что они останутся в прошлом, поскольку не дают концертов. Айомми хотел бы снова когда-нибудь выступить с Black Sabbath, но Оззи заявил, что, если это и произойдет, то без него.

"Не со мной. Все кончено. Единственное, о чем я жалею - это не сыгранный прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом (барабанщик, покинувший группу в 2012 году). Мне было очень плохо по этому поводу. Мы пару раз разговаривали с Тони, но у меня нет никакого желания снова выступать", - отметил Оззи.

Также Оззи поделился, что постоянно испытывает невероятные боли, и не только из-за болезни Паркинсона. Беспокойство ему также причиняет травма, полученная в 2003 году после падения с квадроцикла.

"Это меня сейчас очень огорчает. Но, знаете ли, я не умер. Я много тренируюсь. Ко мне приходит терапевт и помогает мне. Но это как шесть шагов вперед и восемь назад. Очень медленное восстановление", - рассказал Осборн.

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Тем не менее, Оззи записывает песни для своего сольного проекта, хотя творческий процесс пришлось приостановить из-за пандемии.

"Я делаю все, что могу. Я еще не отыграл свой последний концерт. Даже если это всего лишь один концерт, я сделаю концерт. Тогда я буду чувствовать, что закончил свою работу", - подытожил британский рок-музыкант.

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Музыка, Оззи Осборн, Black Sabbath.

Автор:

Телеграф
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