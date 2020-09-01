Легендарный Оззи Осборн поседел, поклонники расстроены

Несмотря на все трудности, музыкант обещает пока не уходить на пенсию.

Солист Black Sabbath и "принц тьмы" Оззи Осборн поседел. В конце августа 71-летнего музыканта заметили в непривычном образе, ведь уже многие годы он красит волосы в темный цвет. Но, судя по всему, сейчас артисту не до этого, ведь он уже несколько месяцев испытывает трудности со здоровьем.

В январе Осборн признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона, в связи с чем музыканту пришлось отменить часть запланированных концертов. Но еще больше в последнее время он страдает от последствий некогда травмированной шеи. "Я упал на пол с такой силой, что защемил позвоночник [...] Это вызвало гораздо больше проблем, чем болезнь Паркинсона", - отмечал музыкант.

Поседевшего Осборна с его супругой Шэрон заметили в автомобиле в Лос-Анджелесе. Как пишет Mirror, последнее время музыкант все реже появляется на публике и чаще проводит время в своем особняке с женой и собаками.

Поклонникам грустно от того, что здоровье так подводит кумира, но, несмотря на все трудности, "принц тьмы" обещает пока не уходить на пенсию. Как минимум, Оззи еще намерен завершить тур, который пришлось отложить.